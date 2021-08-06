تونس.. استقالة مدير الأخبار في التلفزيون الحكومي

هبة بريس - وكالات

أعلن مدير الأخبار في التلفزيون الرسمي التونسي عماد بربورة، استقالته في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد وعقب إعفاء مدير التلفزيون من منصبه.

ولم يوضح بربورة أسباب الاستقالة لكنها جاءت بعد انتقادات وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد لأداء قسم الأخبار في التلفزيون الرسمي.

وكتب بربورة على صفحته في “فيسبوك”: “بعد أكثر من 25 سنة في خدمة أخبار التلفزة التونسية أعلن استقالتي من إدارة الأخبار”.

وأضاف: “بالتوفيق للجميع.. قسم الأخبار أمانة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0