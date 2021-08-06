صورة تعبيرية

تونس.. استقالة مدير الأخبار في التلفزيون الحكومي

2021-08-06 / 10:38 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلن مدير الأخبار في التلفزيون الرسمي التونسي عماد بربورة، استقالته في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد وعقب إعفاء مدير التلفزيون من منصبه.

ولم يوضح بربورة أسباب الاستقالة لكنها جاءت بعد انتقادات وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد لأداء قسم الأخبار في التلفزيون الرسمي.

وكتب بربورة على صفحته في “فيسبوك”: “بعد أكثر من 25 سنة في خدمة أخبار التلفزة التونسية أعلن استقالتي من إدارة الأخبار”.

وأضاف: “بالتوفيق للجميع.. قسم الأخبار أمانة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل.. والأخيرة ترد

حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل.. والأخيرة ترد

2021-08-06 / 1:01 مساءً
Photo of دراسة: لقاح “جونسون آند جونسون” يقي من الوفاة بكورونا بنسبة تفوق 90%

دراسة: لقاح “جونسون آند جونسون” يقي من الوفاة بكورونا…

2021-08-06 / 9:46 صباحًا
Photo of قيس : لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات

قيس : لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه…

2021-08-05 / 11:03 مساءً
Photo of احتجاجات بجنوب إفريقيا بعد مقتل 36 شخصا في أعمال شغب

احتجاجات بجنوب إفريقيا بعد مقتل 36 شخصا في أعمال…

2021-08-05 / 10:47 مساءً
Photo of أعلى محكمة فرنسية تقضي بدستورية التلقيح الإجباري والتصريح الصحي

أعلى محكمة فرنسية تقضي بدستورية التلقيح الإجباري والتصريح الصحي

2021-08-05 / 5:25 مساءً
Photo of إسبانيا تعتقل جزائريا “هرّب” مقاتلين من الجزائر والمغرب وتونس إلى ليبيا

إسبانيا تعتقل جزائريا “هرّب” مقاتلين من الجزائر والمغرب وتونس…

2021-08-05 / 12:59 مساءً
Photo of اليابان.. طفرة “دلتا” تمثل 90% من إصابات كورونا في طوكيو

اليابان.. طفرة “دلتا” تمثل 90% من إصابات كورونا في…

2021-08-05 / 11:54 صباحًا
Photo of فرنسا تكشف موعد الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

فرنسا تكشف موعد الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

2021-08-05 / 10:57 صباحًا
Photo of الغنوشي: يتعين تحويل خطوات الرئيس إلى فرصة للإصلاح

الغنوشي: يتعين تحويل خطوات الرئيس إلى فرصة للإصلاح

2021-08-05 / 9:58 صباحًا
Photo of دائرة التحقيق بالتحرش الجنسي تحاصر حاكم نيويورك

دائرة التحقيق بالتحرش الجنسي تحاصر حاكم نيويورك

2021-08-04 / 10:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق