إنتحار شخص في ظروف غامضة بتازة والشرطة تدخل على الخط

محياوي _ هبة بريس

أقدم شخص على الإنتحار ليلة الخميس/ الجمعة 5 غشت الجاري، في ظروف غامضة بدوار “بوحجار” الواقع بالنفوذ الترابي لمدينة تازة.

وذكرت مصادر ” هبة بريس”، أن الهالك يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، لا يعاني من أي إضطرابات نفسية حسب ذات المصدر ، و كان يشتغل قيد حياته سائقا بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة تازة ، وهو ما استغرب له جل معارفه من إقدامه على الانتحار بطريقة مأساوية.

وأشارت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية و الأمنية التي حلت على الفور إلى عين المكان للقيام بالمتعين، وفتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وجرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة لإخضاعها للتشريح الطبي .

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