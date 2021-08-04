كورونا المغرب
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صادم.. 10.603 إصابة و66 حالة وفاة بـكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

2021-08-04 / 4:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10.603 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 653.286 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 48.002 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.121.492 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.015، بينما تم التأكد من 7774 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 582.692.

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‫8 تعليقات

  1. الذي يتحمل المسؤولية هي الدولة وكذلك المواطنين الدولة إذا أردت أن تحد من الوباء ويجب أن نكون منطقيين أن تكون حازمة وأن تستعمل قبضتها الحديدية هناك بعض المسؤولين عن المدن لا يكترثون ومقصرين وأنا أتحدث عن مدينة فاس التي وعلى ما أعتقد لا يوجد فيها مسؤولين وكأن المدينة تسير لوحدها أولا هناك حافلات النقل العمومي المهترؤة أصلا تتجول في المدينة مملوءة عن اخرها أصحاب الطاكسي الكبير لا زالوا يعملون بطاقة الاستعابية وكأن شيء لم يكن المقاهي ممتلئة الناس بدون كمامات المتاجر الكبرى مثل مرجان والمركب التجاري برج فاس يكاد ينفجر بالناس المساجد يجب أن تغلق والكثير الكثير أليس الدولة هي المسؤولة فاس لا يوجد فيها مسؤولون يجب وقف النزيف واقالت المتخادلين يجب على الدولة أن تكون صارمة وإلا فإننا سوف نذهب للمجهول

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