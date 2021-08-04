طنجة.. “البام” يحسم في أسماء وكلاء لوائحه لاستحقاقات التشريعية والجماعية

اس. بويعقوبي- هبة بريس

أعلن حزب الاصالة والمعاصرة بعمالة طنجة-أصيلة ، الإثنين، عن أسماء وكلاء لوائح الحزب بالمقاطعات الأربع لطنجة، ووكيل لائحة الانتخابات التشريعية.

وحسمت اللجنة الاقليمية للاصالة والمعاصرة بعمالة طنجة- أصيلة بشكل نهائي في أسماء وكلاء اللوائح حيث كشف الأمين الإقليمي “للجرار” منير الليموري، في تصريح صحفي، إن اللجنة الإقليمية توافقت على الأسماء المرشحة ويتعلق الأمر بعادل الدفوف الذي سيقود لائحة مقاطعة طنجة المدينة، ومنير الليموري للائحة السواني، وعبد العزيز بنعزوز للائحة المغوغة، فيما سيقود لائحة بني مكادة المستشار البرلماني محمد الحميدي.

وتابع الليموري، أن “الجرار” حسم في إسم عادل الدفوف لقيادة لائحة الحزب بالانتخابات التشريعية المقبلة كما تم الحسم في أسماء العشر الأوائل من كل لائحة من اللوائح الأربعة.

وأكد الليموري أن حزب الأصالة والمعاصرة يطمح الى تحقيق نتائج قوية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بدءا بانتخابات الغرف المهنية وكذا الانتخابات التشريعية والجماعية.

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