كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

تسجيل 8760 إصابة و64 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-03 / 4:29 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8760 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 642.683 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 40.678 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.073.490 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 64 حالة وفاة ليصل العدد إلى 9949، بينما تم التأكد من 5466 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 574.918.

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