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صحيفة إسبانية: 4 “مخازنية” هاجروا سباحة لسبتة وطلبوا اللجوء

2021-08-02 / 1:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الكونفيدوسيال” الاسبانية، أن عناصر من القوات المساعدة هاجروا سباحة الى سبتة وطلبوا اللجوء هناك بعد وصولهم.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها من الشرطة الاسبانية، أن 4 عناصر من القوات المساعدة هاجروا بطريقة سرية إلى سبتة المحتلة الأسبوع المنصرم، حيث تقدموا بطلبات للجوء مباشرة بعد وصولهم.

وأضافت الصحيفة، أن فردا من الأشخاص الأربعة قدم وثائق تثبت هويته وعمله ضمن صفوف القوات المساعدة، غير أن البقية أكدوا انضمامهم الى نفس الجهاز دون تقديمهم لأية وثيقة.

واستغربت الصحيفة، لأسباب هجرة الأشخاص المذكورين، لافتة أن وضعهم الاجتماعي والمادي مستقر على اعتبار أن رواتبهم الشهرية تصل الى 500 اورو. وفق تعبيرها

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‫2 تعليقات

  2. عدم،القناعة بما قسمه،الله،لهم هو السبب الوحيد الذي،دفعهم،الىالهجرة الغير الشرعية،وسيندمون على فعلهم هذا،فيما بعد،عندما يصبحوا،عبيدا لللسبان، بالدارجة شبعوا،راحة ف المغرب،اما في الاسبان فلن،ينعموا،بالراحة،عند اسيادهم،الاسبان،

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