طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تكون الأجواء حارة نسبيا فوق الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، الجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. هذا مع هبوب بعض الزوابع الرملية المحلية بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب-الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 16 و23 درجة على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 38 و44 درجة بشرق الأقاليم الصحراوية وبالجنوب-الشرقي، وما بين 30 و36 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 23 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال رأس حديد، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل

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