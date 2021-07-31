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مستخدمو شركة “Sitel” بالرباط ينددون بمحاربة الإدارة للعمل النقابي

2021-07-31 / 5:31 مساءً
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هبة بريس

أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتابع بـقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع بمؤسسة (Sitel ) بالرباط حيت بمجرد علم الإدارة بتأسيس مكتب نقابي تابع لمركزيتنا حتى عملت على طرد اغلب أعضاءه دون مبرر قانوني وفي غياب أي إجراءات مسطرية، بل أكثر من ذلك ترفض هذه الإدارة، التي تضع نفسها فوق القانون، استيلام استدعاءات للاجتماع التي تم ارسالها من طرف مديرية الشغل بالرباط، مما يؤكد وبالملموس خرق سافر من طرف هده المؤسسة لمقتضى دستوري ولكل المواثيق الدولية في هذا المجال، بل أكثر من ذلك بلغ إلى علمنا أن بعض مسؤولي هذه الشركة المتعددة الجنسيات ترفض علنا مسألة تأسيس مكتب نقابي ولن تسمح بممارسة هذا الحق مهما كلفها ذلك”.

ونددت النقابة في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة عنه، بـ”محاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول الذي تمثله نقابتنا”، مستنكرةً “الطرد الجماعي الذي تعرض له أعضاء المكتب النقابي وباقي المنخرطين والتضييق على الآخرين”.

وحمل الاتحاد المغربي للشغل لـ”كافة المتدخلين في القطاع وعلى رأسهم إدارة المؤسسة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع، معلنة عن استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق النقابي وباقي المطالب العادلة والمشروعة”.

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