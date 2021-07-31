تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار بـ 0.20 في المائة

هبة بريس

أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم تحسن أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,20 في المائة، وتراجع بـ 0,13 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة من 23 إلى 28 يوليوز الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته، أنه في 23 يوليوز الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية عند 301,2 ملايير درهم، في استقرار من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 2,9 في المائة على أساس سنوي.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2,6 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 42 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 28 يوليوز الجاري (تاريخ الاستحقاق 29 يوليوز).

وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” تحسنا بـ 0,7 في المائة، ليحقق أداء سنويا بنسبة 8,4 في المائة.

ويعزى هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” بـ 3,1 في المائة، و”البنوك” بـ 1,5 في المائة، والصناعات الغذائية بـ 0,2 في المائة. وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “العقار” و”المشروبات” بـ 4,9 و2,9 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب، بأن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 5,7 مليار درهم، منها 5,3 مليار درهم على مستوى سوق الكتل، مقابل 516,3 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 75,3 مليون درهم بعد 48,9 مليون درهم.

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