الاتحاد الأوروبي يغرم “أمازون” 746 مليون يورو

هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة أمازون للبيع الالكتروني أن سلطات لوكسمبورغ فرضت عليها غرامة بقيمة 746 مليون يورو (880 مليون دولار)، على خلفية اتهامات بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

وصدرت الغرامة في 16 يوليوز عن اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ، التي رأت أن “معالجة أمازون للبيانات الشخصية، لا يتوافق مع “قانون الاتحاد الأوروبي العام لحماية البيانات”، حسبما أعلنت أمازون في ملف قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأضافت الشركة “نعتقد أن قرار اللجنة الوطنية لحماية البيانات لا أساس له ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بقوة في هذه المسألة”.

ولم يكشف الملف المالي أي تفاصيل أخرى، لكن أمازون كانت ملاحقة بشكوى من مجموعة استهلاك أوروبية تتهمها بجمع بيانات شخصية لغرض توجيه دعايات من دون إذن.

وهذه أحدث قضية تطال شركات تكنولوجيا أميركية في إطار انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

والعام الماضي فُرضت غرامة على أمازون بقيمة 35 مليون يورو من جانب السلطات الفرنسية التي اتهمتها بعدم التقيد بقوانين “ملفات الارتباط” (كوكيز) التي تتعقب المستخدمين. كما فرضت على غوغل غرامة قدرها 100 مليون يورو لانتهاكات مماثلة.

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