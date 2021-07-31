طقس السبت .. أجواء حارة بمعظو مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار، الذي سيخيم فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق الوسطى والجنوب الشرقي ووادي ملوية، والسهول الداخلية، إضافة إلى شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى مصحوبة بضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية مع احتمال بروز رعد ونزول قطرات مطرية.

وستهب بعض الزوابع الرملية المحلية بالجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال على السواحل الوسطى والجنوبية ومن الغرب بالواجهة المتوسطية، غير انها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والسايس وشرق الواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس وبداخل كل من مناطق الشياظمة وسوس، وستكون مابين 17 و23 درجة على العموم بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح مابين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل مناطق سوس والشياظمة، وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ومابين 35 و40 درجة بكل من تادلة والرحامنة ووادي ملوية والهضاب العليا الشرقية، ومابين 30 و36 بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال المنطقة الشرقية والريف وسهول المحيط الأطلسي، وستكون مابين 25 و23 بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وشمال المهدية، وهائج إلى قوي الهيجان مابين رأس حديد وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل الأخرى، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا مابين طرفاية والكويرة.

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