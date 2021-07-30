تسجيل 9128 إصابة و35 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 9128 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 615.999 حالة في المغرب.
وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9732.
وتم التأكد من 4425 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 557.408.
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4 تعليقات
بعدما ان كشفت وزارة الصحة اليوم تسجيل رقم جديد إصابة بفيروس كورونا نستنتج أن المغرب لازال في دائرة الخطر
لا حولة ولا قوة الا بالله السبب والمسؤول في انتشار هذا الوباء لهذا الحد المواطنين اللذين تجاهلوا خطورته وعدم اخذ الحيطة والحذر
احذروا من هذآ الوباء لان الدولة لازالت تحارب وتواجه هذآ الفيروس بشتى السبل ارجوكم خوذوا المسألة بجدية وليس باستهزاء
وسدو علينا مغانموتوش غي سدو