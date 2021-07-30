مصر.. سجن 3 سيدات شاركن في خطف رجل وهتك عرضه

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة مصرية بسجن 3 سيدات حضوريا و4 رجال بينهم 3 غيابيا من سنة إلى 10 سنوات بتهمة خطف وتعذيب وهتك عرض رجل مما دفعه للفرار وإلقاء نفسه من الدور الثاني في محافظة الدقهلية.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من “هبه الله ح. ع” 32 سنة أخصائي تمريض بمستشفى دمياط التخصصي، و”وعد. ع. م”، 29 سنة، و”محمد. م. م.” 25 سنة ماجستير في التربية الرياضية ومقيم بالمنصورة حضوريا، وغيابيا على كلا من “فريد. إ. ع.”، 37 سنة حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي من الخارج، و”أحمد. إ. إ”، 33 سنة صاحب صالة ألعاب رياضية، و”محمود. ش. ع” 35 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، وثلاثتهم في حالة فرار.

كما قضت المحكمة بمعاقبة “مها أ .ع” 34 سنة ربة منزل، بالسجن لمدة سنة واحدة، وبراءة “حنان. أ. أ”، 52 سنة، معلم أول بمدرسة العوضية الابتدائية ومقيمة العوضية مركز شربين مما أسند إليها، ومصادرة الأعضاء الذكرية الإصطناعية المضبوطة في الواقعة، وذلك لاشتراكهم جميعا في خطف وتعذيب وهتك عرض المجنى عليه “محمد. م. ع” 35 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير.

ووجه رئيس المحكمة كلمة للمتهمات في القضية قبل النطق بالحكم قال فيها: “أمركن عجبا نسوة وأخدان يخطفن رجل ويغلقن الأبواب ويهتكن عرضه بالقوة، ويعذبنه ضربا وركلا وإطفاء السجائر في جسمه، فيلقى بنفسه من الطابق الثاني فرارا من الجحيم”.

وأضاف متعجبا “ومن تكونوا زوجتان وصديقتان وأصدقاء.. إنه جرم على مجتمعنا لغريب يندى من وقاحته جبين الحياء وتتوارى من انحطاطه نون النساء ما أنتم إلا سرطانا في جسم مجتمعنا المصري الحي بطبعه وما قضاة هذا البلد إلا أساة هذا المجتمع وأطبائه وحق عليهم اجتثاث هذا الداء من تربته وترابه ولولا بعض الظروف وملابسات الدعوى لبلغت المحكمة بالعقاب حده الأقصى”.

وكان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 8 متهمين بينهم 4 سيدات لمحكمة الجنايات لأنهم في أبريل الماضي بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية خطفوا وآخر مجهول بالتحايل على المجني عليه “محمد.م. ع” 35 عاما، صاحب مكتب استيراد وتصدير، بأن نسج له كلا من المتهمة الثانية وهي زوجته، والمتهمين الخامس والسادس، من خيوط الحيلة وما أن انطلت عليه وتمكنوا من اقتياده إلى المكان المعد سلفا لذلك والقابع به باقي المتهمين، قاموا بالتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا ومطواة وحذاء، ونزعوا ثيابه، فيما المتهمة الأولى وهي زوجته أداة “قضيبا بلاستيكيا” بعجيزته، فأحدث به إصابات موصوفة في تقرير الطب الشرعي، وأخذوه على هيئته هذه يلتقطون له مقاطع مرئية.

وأفاد موقع “المصري اليوم” بأن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح أبيض وأدوات “مطواه – حبال – عصا”، إلا أنه تمكن من الفرار منهم عبر إلقاء نفسه من الشباك.

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