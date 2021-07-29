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حتى يونيو.. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 44 مليار درهم

2021-07-29 / 3:36 مساءً
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 19 ر44 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية ، مقابل 83ر29 مليار درهم خلال الفترة الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأضاف المكتب في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر48 بالمائة .

وأبرزت النشرة أن الميزان التجاري للخدمات أظهر فائضا متناقصا بنسبة 1ر33 بالمائة إلى 73 ر21 مليار درهم ، وذلك عقب انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات .

وحسب المكتب ، فإن الأسفار التي تعد المكون الرئيسي للمبادلات المتعلقة بالخدمات سجلت تراجعا في الرصيد بنسبة 6ر69 بالمائة .

ويعزى ذلك بشكل خاص إلى تراجع عائدات الأسفار بنسبة 1ر58 بالمائة ( 826 ر8 مليار درهم حتى متم يونيو سنة 2021 )، وذلك بموازاة مع نفقات الأسفار التي انخفضت بنسبة 6 ر25 بالمائة .

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