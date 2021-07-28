القضاء الإسباني يستمع لشاهدين رئيسيين على جرائم ابراهيم غالي

هبة بريس - الرباط

استدعى قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية سانتياغو بيدراس، أمس الثلاثاء ، الشاهدين الرئيسيين على جرائم التعذيب التي ارتكبها المجرم إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، إزاء عدد من المحتجزين بمخيمات تندوف.

واستمع القضاء الإسباني، لكل من الشاهدين الرئيسيين على جرائم ابراهيم غالي البشعة، أحمد التروزي والفاضل ابريكة.

ويتهم الناشط الصحراوي فاضل بريكة، المجرم غالي بالاختطاف والتعذيب، وهي قضية مستقلة إلى جانب قضية أخرى رفعتها المنظمة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان نيابة عن عدد من الضحايا.

وخلال جلسة الاستماع، قال أحمد التروزي وهو سجين سابق لدى جبهة “البوليساريو” أن المدعو إبراهيم غالي كان يُصدر بنفسه أوامر التعذيب في حق المعتقلين لدى الجبهة، مضيفا أنه حضر في بعض المرات جلسات التعذيب.

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