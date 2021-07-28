ابراهيم غالي

القضاء الإسباني يستمع لشاهدين رئيسيين على جرائم ابراهيم غالي

2021-07-28 / 12:33 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

استدعى قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية سانتياغو بيدراس، أمس الثلاثاء ، الشاهدين الرئيسيين على جرائم التعذيب التي ارتكبها المجرم إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، إزاء عدد من المحتجزين بمخيمات تندوف.

واستمع القضاء الإسباني، لكل من الشاهدين الرئيسيين على جرائم ابراهيم غالي البشعة، أحمد التروزي والفاضل ابريكة.

ويتهم الناشط الصحراوي فاضل بريكة، المجرم غالي بالاختطاف والتعذيب، وهي قضية مستقلة إلى جانب قضية أخرى رفعتها المنظمة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان نيابة عن عدد من الضحايا.

وخلال جلسة الاستماع، قال أحمد التروزي وهو سجين سابق لدى جبهة “البوليساريو” أن المدعو إبراهيم غالي كان يُصدر بنفسه أوامر التعذيب في حق المعتقلين لدى الجبهة، مضيفا أنه حضر في بعض المرات جلسات التعذيب.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ادعاءات التجسس.. الPPS: نرفض هذه الاتهامات والتهجمات المسعورة

ادعاءات التجسس.. الPPS: نرفض هذه الاتهامات والتهجمات المسعورة

2021-07-28 / 1:44 مساءً
Photo of محمد جبري وكيلا للائحة الاتحاد الإشتراكي بتارودانت في الانتخابات الجماعية

محمد جبري وكيلا للائحة الاتحاد الإشتراكي بتارودانت في الانتخابات…

2021-07-28 / 12:00 مساءً
Photo of الاستقلال: التموقع الجيواستراتيجي الجديد لبلادنا أثار انزعاج أصحاب الأجندات الجاهزة

الاستقلال: التموقع الجيواستراتيجي الجديد لبلادنا أثار انزعاج أصحاب الأجندات…

2021-07-28 / 9:27 صباحًا
Photo of بوريطة يلتقي بالرئيس التونسي محملا برسالة من الملك محمد السادس

بوريطة يلتقي بالرئيس التونسي محملا برسالة من الملك محمد…

2021-07-27 / 7:43 مساءً
Photo of الأحرار : المؤسسة الأمنية شريك موثوق فيه على المستوى الدولي

الأحرار : المؤسسة الأمنية شريك موثوق فيه على المستوى…

2021-07-27 / 7:20 مساءً
Photo of بوريطة: هناك إرادة ملكية سامية لتطوير العلاقات مع دولة مالاوي

بوريطة: هناك إرادة ملكية سامية لتطوير العلاقات مع دولة…

2021-07-27 / 4:20 مساءً
Photo of مرشحون للانتخابات المهنية بسوس ينتصرون قضائيا بعد منعهم من الترشح

مرشحون للانتخابات المهنية بسوس ينتصرون قضائيا بعد منعهم من…

2021-07-27 / 3:54 مساءً
Photo of مالاوي تجدد دعمها الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها

مالاوي تجدد دعمها الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها

2021-07-27 / 3:52 مساءً
Photo of وهبي: أؤمن بأن حزبنا سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات

وهبي: أؤمن بأن حزبنا سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات

2021-07-27 / 3:04 مساءً
Photo of مالاوي تعلن عزمها افتتاح قنصلية بمدينة العيون بالصحراء المغربية

مالاوي تعلن عزمها افتتاح قنصلية بمدينة العيون بالصحراء المغربية

2021-07-27 / 2:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق