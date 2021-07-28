محمد جبري

محمد جبري وكيلا للائحة الاتحاد الإشتراكي بتارودانت في الانتخابات الجماعية

2021-07-28 / 12:00 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

صادقت اللجنة المحلية للانتخابات بتارودانت، على إعتماد الاتحادي محمد جبري وكيلا للائحة الجماعة الترابية لمدينة تارودانت.

مجلس فرع الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتاردوانت في اجتماع خاص على ترشيح إبراهيم لباعلي، رئيس جماعة ايت إعزة، كوكيل لائحة الاتحاد بدائرة تارودانت الجنوبية برسم الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وجاء اعتماد الكاتب الإقليمي للحزب محمد جبري وكيلا للائحة حزب الوردة بالجماعة الترابية لتارودانت ، إعمالا للقوانين الحزبية والمذكرات الصادرة عن المكتب السياسي في علاقة بتدبير كل مراحل الاستحقاقات الجماعية ومنها الانتخابات المتعلقة بالجماعة الترابية تارودانت .

و بعد الإعلان عن فتح الترشيحات بقرار للكتابة الإقليمية الصادر عن اجتماع يوم السبت 17 ماي 2021، وتحديدها ليوم الجمعة 25 يونيو 2021 كآخر أجل لوضعها وحصرها .

وبعد انعقاد اللجنة المحلية للانتخابات يوم 13 يوليوز 2021، والذي اتُفق فيه بالإجماع على إجراء التأهيل الأولي للمترشحين لوكيل اللائحة بجماعة تارودانت، و إصدار الفرع الحزبي لبيان في الموضوع، واعتبارا لاعتماد مقاربة متكاملة مع روح ومرجعيات قرار اللجنة المحلية المنبثقة من نقاش مثمر بين أعضائها .

وبعد عقد اجتماع للتشاور الأخويي النضالي بين الأخت و الإخوة المؤهلين والتي خلصت إلى الاتفاق بالإجماع على : اعتماد الأخ مـحمد جبري وكيلا للائحة الاتحاد الاشتراكي للانتخابات الجماعية بمدينة تارودانت.

ويعد محمد جبري من الاسماء الاتحادية التي لها تجربة وخبرة في تدبير الشأن المحلي من خلال عضويته السابقة بالمجلس الجماعي لتارودانت، وعضويته كذلك في المجلس الاقليمي، مما سيساعده على الالمام بشكل كبير بأهم الاشكالات البنوية لمدينة تارودانت ومحيطها الخارجي من جماعات ترابية محيطة بها.

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