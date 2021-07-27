عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب بلغ 6510 سنة 2020

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب بلغ 6510 خلال السنة الماضية، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2020، أن هذا التطور الذي يتزامن مع سياق رقمنة القطاع البنكي من خلال لجوء الأبناك إلى القنوات الرقمية، ي عزى إلى خفض الأبناك التقليدية ل50 فرعا بهدف ترشيد شبكتها، وكذا زيادة 21 فرعا للبنوك التشاركية.

وأضاف التقرير أن الكثافة البنكية، التي ت قاس بعدد السكان لكل شباك، بلغت 5500 مقابل 5400، عاما قبل ذلك، بينما ارتفع عدد الفروع لكل 10 آلاف نسمة إلى 1.8 شباك.

وظل التوزيع الجهوي للشبابيك البنكية والودائع والقروض مستقرا عموما خلال سنة 2020، حيث ما تزال جهة الدار البيضاء-سطات تحتل المركز الأول بحصة 29 في المائة من الشبابيك، و 39 في المائة من الودائع و 64 في المائة من القروض، تليها الرباط- سلا القنيطرة (15 في المائة من الشبابيك، 16 في المائة من الودائع و16 في المائة من القروض)، ثم فاس – مكناس (11 في المائة من الشبابيك، 8 في المائة من الودائع و 4 في المائة من القروض).

وبخصوص المنطقة الحرة لطنجة، تتوفر الأبناك على خمسة فروع ومكتب فرعي، دون تغيير عن السنوات السابقة، في حين عرفت شبكة الفروع والمساحات المخصصة للبنوك والنوافذ التشاركية ارتفاعا إلى 154 فرعا مقابل 133 في سنة 2019. ويقع ما يقرب من 53 في المائة من هذه الشبكة في الدار البيضاء – سطات والرباط – سلا – القنيطرة.

وبعد بدء نشاط خدمات الأداء من قبل المؤسسات المرخص لها بممارستها، سجلت شبكة مؤسسات الأداء زيادة ملحوظة بلغت 98.1 بالمائة، مع افتتاح 5911 نقطة بيع جديدة، أي إضافة 78 فرعا خاصا بها و 5827 نقطة بيع لوكلاء الأداء المعتمدين. وقد بلغت الشبكة إجمالي 11.935 نقطة بيع.

أما شبكة جمعيات القروض الصغرى، فبعد ارتفاعها بنسبة 1.1 في المائة سنة 2019، تراجعت بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 1770 نقطة بيع في 2020.

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