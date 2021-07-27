اللواء الأزرق يرفرف بشاطئي المسافر وأم لبوير بالداخلة

هبة بريس

رفرف العلم الأزرق، الإثنين 26 يوليوز على شاطئي المسافر وأم لبوير بالداخلة، ما يعكس الالتزام والعمل المنجز من أجل ضمان جودة بيئية نموذجية تتماشى مع المعايير الدولية.

وتزامن هذا الحدث الذي أقيم بحضور ممثلين عن السلطات والجماعات المحلية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومجموع المتدخلين في برنامج “شواطئ نظيفة” ، مع عملية (# B7arblaplastic) (بحر بلا بلاستيك) في مدينة الداخلة و تميز بتنظيم العديد من الأحداث.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فان الأمر يتعلق على وجه الخصوص بنشاط ميداني على شاطئ المسافر ، نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و جمعية المرجان للغوص والرياضات المائية و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء.

ويتعلق هذا النشاط بتعبئة وتحسيس الشباب بمشكلة النفايات البلاستيكية من خلال ورشات عمل وتمرير رسائل وتصرفات بيئية مسؤولة، يضيف البلاغ.

كما يتعلق الأمر بعملية “Street Marketing DAKHLA” ، وهي مبادرة ترويجية وتواصلية مبتكرة لتشجيع ساكنة المدينة على المشاركة في برنامج “شواطئ نظيفة” وبشكل خاص في الأنشطة المتعلقة بعملية # B7harblaplastic (بحر بلا بلاستيك) وفي توعية الشباب حول تغيير السلوك تجاه استخدام البلاستيك الذي يستعمل مرة واحدة.

وتضمن البرنامج أيضا إنشاء “ويب راديو” WEB RADIO ومنصة رقمية للتوعية والتثقيف البيئي واعتماد مقاربة الاقتصاد الدائري لجمع وفرز وتثمين النفايات البلاستيكية لفائدة مبادرات مواطنة.

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