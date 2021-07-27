الصورة تعبيرية

اللواء الأزرق يرفرف بشاطئي المسافر وأم لبوير بالداخلة

2021-07-27 / 10:33 صباحًا
0
هبة بريس

رفرف العلم الأزرق، الإثنين 26 يوليوز على شاطئي المسافر وأم لبوير بالداخلة، ما يعكس الالتزام والعمل المنجز من أجل ضمان جودة بيئية نموذجية تتماشى مع المعايير الدولية.

وتزامن هذا الحدث الذي أقيم بحضور ممثلين عن السلطات والجماعات المحلية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومجموع المتدخلين في برنامج “شواطئ نظيفة” ، مع عملية (# B7arblaplastic) (بحر بلا بلاستيك) في مدينة الداخلة و تميز بتنظيم العديد من الأحداث.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فان الأمر يتعلق على وجه الخصوص بنشاط ميداني على شاطئ المسافر ، نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و جمعية المرجان للغوص والرياضات المائية و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء.

ويتعلق هذا النشاط بتعبئة وتحسيس الشباب بمشكلة النفايات البلاستيكية من خلال ورشات عمل وتمرير رسائل وتصرفات بيئية مسؤولة، يضيف البلاغ.

كما يتعلق الأمر بعملية “Street Marketing DAKHLA” ، وهي مبادرة ترويجية وتواصلية مبتكرة لتشجيع ساكنة المدينة على المشاركة في برنامج “شواطئ نظيفة” وبشكل خاص في الأنشطة المتعلقة بعملية # B7harblaplastic (بحر بلا بلاستيك) وفي توعية الشباب حول تغيير السلوك تجاه استخدام البلاستيك الذي يستعمل مرة واحدة.

وتضمن البرنامج أيضا إنشاء “ويب راديو” WEB RADIO ومنصة رقمية للتوعية والتثقيف البيئي واعتماد مقاربة الاقتصاد الدائري لجمع وفرز وتثمين النفايات البلاستيكية لفائدة مبادرات مواطنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : مطالب للوزير “عمارة” بفتح تحقيق في طريقة تسليم رخص جديدة ل “تجي تسكي “

أكادير : مطالب للوزير “عمارة” بفتح تحقيق في طريقة…

2021-07-27 / 1:12 مساءً
Photo of فجيج.. الساكنة تحتج على الوضع الصحي والمدير الإقليمي يلتزم بتحسين الخدمات

فجيج.. الساكنة تحتج على الوضع الصحي والمدير الإقليمي يلتزم…

2021-07-27 / 1:04 مساءً
Photo of لمرابط: المغرب يعيش موجة جديدة من الانتشار الجماعي لكورونا

لمرابط: المغرب يعيش موجة جديدة من الانتشار الجماعي لكورونا

2021-07-27 / 12:14 مساءً
Photo of الأونسا: عيد الأضحى مر في ظروف ممتازة

الأونسا: عيد الأضحى مر في ظروف ممتازة

2021-07-27 / 11:03 صباحًا
Photo of استطلاع: 73% من البالغين لا يستطيعون قضاء يوم دون النظر في الشاشة

استطلاع: 73% من البالغين لا يستطيعون قضاء يوم دون…

2021-07-27 / 10:21 صباحًا
Photo of وفاة شابة بعد تلقيها لقاح “جونسون” بمراكش.. ومصدر صحي يعلق

وفاة شابة بعد تلقيها لقاح “جونسون” بمراكش.. ومصدر صحي…

2021-07-27 / 10:04 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-07-27 / 9:06 صباحًا
Photo of زار المستشفى متنكرا….عامل إقليم آسفي يتسبب في اعفاء مندوب الصحة

زار المستشفى متنكرا….عامل إقليم آسفي يتسبب في اعفاء مندوب…

2021-07-27 / 12:33 صباحًا
Photo of سيدي افني : مراحيض في الهواء الطلق بشاطئ ميراللفت تثير السخرية

سيدي افني : مراحيض في الهواء الطلق بشاطئ ميراللفت…

2021-07-26 / 5:35 مساءً
Photo of دون شرط عنوان وبلد السكن.. “الصحة” تدعو للمواطنين للتوجه لمراكز التلقيح

دون شرط عنوان وبلد السكن.. “الصحة” تدعو للمواطنين للتوجه…

2021-07-26 / 5:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق