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6 جهات تسجل ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني

2021-07-27 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن ست جهات سجلت ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني بلغ 32 ألف و394 درهم خلال سنة 2019 .

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2019 ، أن الأمر يتعلق بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب (86 ألف و166 درهم)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (51 ألف و202 درهم)، وجهة الدار البيضاء – سطات (50 ألف و75 درهم)، وجهة كلميم – وادي نون (38 ألف و858 درهم) ، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (36 ألف و596 درهم) ، وجهة طنجة – تطوان -الحسيمة (33 ألف و367 درهم).

أما بالنسبة للجهات المتبقية ، يضيف المصدر ذاته ، فالناتج الداخلي الإجمالي للفرد تراوح بين 17 ألف و971 درهم المسجل بجهة درعة – تافيلالت و27 ألف و197 درهم بجهة سوس – ماسة . وعرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا طفيفا ، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 13 ألف و106 درهم سنة 2018 إلى 13 ألف و115 درهم سنة 2019.

وحسب المذكرة ، فإن الحسابات الجهوية لسنة 2019 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات . وهكذا سجلت سبع جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (2,6 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة كلميم – واد نون (7,1 في المائة) ، وجهة العيون – الساقية الحمراء (7 في المائة) ، وجهة درعة – تافيلالت (5,8 في المائة) ، وجهة بني ملال – خنيفرة (5,6 في المائة) ، والجهة الشرقية (5,5 في المائة) ، وجهة الداخلة – وادي الذهب (4 في المائة) ، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (3,8 في المائة).

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