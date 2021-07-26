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3 جهات ساهمت في خلق 58% من الثروة الوطنية سنة 2019

2021-07-26 / 2:06 مساءً
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن كلا من جهات الدار البيضاء-سطات ، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ، ساهمت في خلق 58 بالمائة من الثروة الوطنية سنة 2019 .

وأوضحت في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2019 ، أن جهات الدار البيضاء- سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ، ساهمت في هذا السياق بنسب بلغت 31,8% و15,3% و10,9% على التوالي.

كما ساهمت خمس جهات ب 34,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة مراكش-آسفي بنسبة 8,5% ، وجهة فاس-مكناس بنسبة 8,4% ، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7% ، وجهة بني ملال- خنيفرة بنسبة 6% ، والجهة الشرقية بنسبة 5,1%.

في حين بلغت مساهمة كل من جهة درعة – تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث نسبة 1 ر7 % من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6% و4,5% على التوالي .

وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 62,7 مليار درهم سنة 2018 إلى 63,9 مليار درهم سنة 2019 .

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