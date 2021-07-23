ضمنهم نساء وأطفال.. البحرية الملكية تنقذ 368 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس

قامت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية التي تعمل في عرض البحر الأبيض المتوسط، بعمليات إنقاذ خلال الفترة ما بين 20 و23 يوليوز 2021، حيث أسعفت 368 مرشحا للهجرة غير الشرعية غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المرشحين للهجرة السرية الذين تم إنقاذهم، ومن ضمنهم سبع نساء وثلاثة أطفال، كانوا يواجهون صعوبات على متن 22 قاربا مطاطيا و30 قارب كاياك، وخمسة عجلات مطاطية.

وأضاف أن المعنيين الذين كانوا في حالة صحية سيئة، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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