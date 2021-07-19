قرار جديد من الداخلية السعودية بشأن سفر المواطنين

هبة بريس ـ متابعة

قررت السلطات السعودية أن يكون سفر المواطنين لخارج المملكة مقتصرا على الأشخاص الحاصلين على التطعيم كاملا وذلك بدءا من يوم 9 أغسطس المقبل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان، “نظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس … تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويستثنى من القرار الجديد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما شرط التأمين الصحي ضد كوفيد-19، والمتعافين من فيروس كورونا خلال 6 أشهر من إصابتهم، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وحصلوا على جرعة لقاح واحدة.

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