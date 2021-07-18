بسبب خطأ طبي … ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف مجموعة من المواقع الإعلامية المصرية أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز دخلت في غيبوبة، بعد خضوعها لعملية جراحية، أمس السبت، الأمر الذي استدعى وضعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

و حسب نفس المواقع فإنّ الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبدالعزيز، يرافقها حالياً داخل المستشفي، ومعه وائل عبدالعزيز، شقيق زوجته.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن عن خضوع زوجته ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، أمس السبت، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جمهورها بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

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