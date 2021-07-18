بايدن يتعهد باستئناف قرار قضائي يهدد آلاف المهاجرين الشباب

هبة بريس- وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن السبت إنه يشعر “بخيبة أمل كبيرة” لقرار قضائي يبطل جزئيًا إصلاحًا رئيسيًا للرئيس الاسبق باراك أوباما، يهدف لحماية المهاجرين الشباب الذين يصلون إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

أضاف بايدن في بيان أن إدارته ستستأنف قرار قاضٍ فدرالي “يغرق مئات آلاف المهاجرين الشباب في مستقبل غامض”.

ويتعلق القرار ببرنامج داكا الذي تم تبنيه في 2012 لنزع الطابع غير القانوني عن المهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، بعد دخلوهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في طفولتهم وبناء مستقبلهم في هذا البلد.

يستفيد نحو 700 ألف شاب من هذا البرنامج الذي يمنع ترحيلهم ويمنحهم رقم ضمان اجتماعي ضروريا للعمل أو القيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

لكن قاضيا فدراليا في هيوستن أصدر مساء الجمعة حكما أفاد أن الرئيس الاسبق قد تجاوز سلطاته بموجب مرسوم بعد فشله في تمرير هذا الإصلاح في الكونغرس.

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