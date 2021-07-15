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البروفيسور الابراهيمي : الأزمة الصحية الحالة عجّلت بانتاج اللقاحات محليا

2021-07-15 / 8:00 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال البروفيسور عز الدين الإبراهيمي مدير مختبر البيو-تكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط ، اليوم الخميس، أن قرار تصنيع لقاحات كورونا بالمغرب سبقته دراسات وخطط.

وأوضح الابراهيمي خلال مؤتمر دولي حول اليقظة الصحية تنظمه جامعة ابن طفيل من 15 إلى 17 يوليوز الجاري بالقنيطرة ، “إن توطين اللقاحات لمحاربة الفيروسات والأوبئة بالمغرب ليس وليد اليوم، وإنما سبقته دراسات وخطط لسنوات طويلة قبل إطلاق المشروع الملكي”، مضيفا أن الأزمة الصحية الحالية هي التي عجلت بإنتاج لقاحات (كوفيد-19) محليا.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس ، يوم 5 يوليوز الجاري بالقصر الملكي بفاس ، حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد ل(كوفيد- 19) ولقاحات أخرى بالمغرب.

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