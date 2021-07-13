الحكومة : الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك ستمكن المغرب من الاستجابة لحاجياته من اللقاحات
سعد الدين العثماني

العثماني يجري مباحثات مع نظيره التنزاني

2021-07-13 / 7:01 مساءً
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هبة بريس-

أجرى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الوزير الأول بحكومة جمهورية تنزانيا، السيد كاسيم مجاليوا الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد حكومي هام، تناولت مختلف أوجه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل مناسبة استعرض فيها الجانبان آفاق تعزيز و توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوزير الأول بحكومة تنزانيا عبر عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة التي راكمها المغرب، ومن التجارب الناجحة للمملكة في العديد من المجالات التنموية مثل الفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، وتطوير الطاقات المتجددة، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمدة ,وغيرها.

كما أعرب المسؤول التنزاني عن امتنان بلاده للدعم الذي يقدمه المغرب خاصة في مجال تكوين الموارد البشرية، واستقبال الطلبة في مختلف المؤسسات الوطنية، ومواكبة تنمية القطاع الرياضي.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة جدد بهذه المناسبة التأكيد على الاستعداد الدائم للمغرب لمواكبة التنمية ونقل الخبرات في الدول الإفريقية الصديقة، وانفتاح المملكة على كافة البرامج والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الساكنة في القارة، تماشيا مع قناعات وأهداف السياسة الإفريقية التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسجل رئيس الحكومة حسب البلاغ أن زيارة نظيره التنزاني على رأس وفد حكومي هام للمملكة، من شأنها أن تفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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