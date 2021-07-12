العشرات من المهاجرين الأفارقة يقتحمون السياج الحدودي لمليلية المحتلة

2021-07-12 / 6:10 مساءً
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هبة بريس- الرباط

اقتحم العشرات من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، صباح اليوم الاثنين، السياج “الحدودي” الفاصل بين ثغر مليلية المحتلة ومدينة الناظور.

وبحسب وكالة الأنباء الاسبانية، فقد تمكن 119 مهاجرا من إفريقيا من دخول المدينة المحتلة بعد محاولة جماعية شارك فيها أزيد من 200 مهاجر.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول جميعهم من الرجال، وقد خلفت العملية إصابة أحد المهاجرين، إضافة إلى خمسة من أفراد الحرس المدني الإسباني.

وأشار ذات المصدر أن كلا من السلطات المغربية والإسبانيا حاولتا بشكل مشترك ثني المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى الجانب الآخر من السياج، لكن أزيد من نصف المهاجرين تمكنوا من تحقيق هدفهم.

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