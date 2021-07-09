توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل الأعمار من 35 إلى 39 سنة

هبة بريس-

أعلنت وزارة الصحة توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئة العمرية المتراوحة ما بين 35 و39 سنة، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، الساكنة التي تفوق أعمارها أربعين سنة والتي لم تتلق جرعات اللقاح بعد، بأن تتوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ جرعاتها.

كما أهابت الوزارة بجميع الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

من جهة أخرى، شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا. ​

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