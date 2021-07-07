أمكــراز يكشف عن عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل

هبة بريس ـ الرباط

أفاد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بلغ منذ إحداثه سنة 2014، إلى حدود 14 يونيو 2021، 93 ألف و826 مستفيد، بدعم مالي فاق مليار و256 مليون درهم.

وأضاف أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين امس الثلاثاء 6 يوليوز 2021، أن عدد المستفيدين من الصندوق بلغ خلال سنة 2020، 23 ألف و34 مستفيد، بدعم مالي بلغ حوالي 327 مليون و517 ألف درهم، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى حدود 14 يونيو، ما مجموعه 7339 مستفيد، بدعم مالي بلغ 50 مليون و505 درهم.

وبخصوص شروط الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، أوضح أمكراز، أن الصندوق الذي تم إقراره في بلادنا لأول مرة سنة 2014، يضمن للمؤمن تعويضا لمدة 6 أشهر بشروط محددة ويساوي مبلغ الشهري للتعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي، أي متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهرا الأخيرة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ الحد الأدنى من الأجور المعمول به، مبينا أن فترة التعويض تعتبر بمثابة مدة التأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض وفي التعويضات العائلية، وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار احتساب الحق في راتب التقاعد.

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