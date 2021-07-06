مجلس عبد النباوي“ يعزل قاضيين ويتخذ عقوبات في حق 13 آخرين

2021-07-06 / 7:27 مساءً
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هبة بريس – الرباط

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار دورته الأوبى لسنة 2021، مقررات تأديبية في حق خمسة عشر قاضيا تمت إحالتهم الى المجلس، من بينها عزل قاضيين.

وأفاد بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أنه صدرت المقررات المذكورة بعد استيفاء جميع اجراءات المسطرة التأديبية، وفي احترام تام للضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطير والتوجيهية التي اعتمدها المجلس كمنهجية عمل في هذا الطار.

وأضاف المجلس في بلاغه، أنه و بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات دراسة معمقة وشاملة، والاستماع الى القضاة المعنيين، والمناقشة المستفيضة لهذه القضايا، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرئة قاضيين اثنين من المنسوب اليهما، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق ثلاثة عشر قاضياً.

وجاءت العقوبات كما هو مبين في الجدول التالي :

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