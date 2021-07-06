أكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر الشيرا
الصورة من الارشيف

اكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر الشيرا

2021-07-06 / 1:31 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن اكادير، مساء امس الاثنين 5 يوليوز الجاري، من ايقاف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 57سنة من اجل حيازة وترويج مخدر الشيرا.

هذا وتم ايقاف المعني بالامر على مستوى حي الوفاء بناء على التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية، و هو متلبس بحيازة كمية من المخدرات معدة للترويج ، كما اسفرت عملية التفتيش بمقر سكنه عن حجز مايقارب 3 كلغ من مخدر الشيرا عبر صفائح ، بالإضافة الى هاتف نقال و مبالغ مالية متحصلة من نشاطه الغير مشروع.

هذا وقد تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

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