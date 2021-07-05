تفاصيل حصرية عن الشركة المغربية التي ستنتج لقاحات كورونا و المساهمين فيها

هبة بريس ـ ياسين الضميري

بعد أن نالت ثقة كبار المستثمرين كان آخرهم المجموعة الأمريكية العملاقة المنتجة لسيارات “تيسلا”، استطاعت بوسكورة أن تحظى من جديد بثقة عاهل البلاد الملك محمد السادس بعدما أعطى تعليماته السامية بتصنيع و تعبئة لقاحات كورونا و غيرها بمدينة بوسكورة.

بوسكورة إذن ستتحول لعاصمة الصناعة الطبية و البيولوجية بالمغرب و بالقارة السمراء بعد توقيع مشروع ملكي ضخم سيجعل المغرب مصنعا و معبئا للقاحات كورونا المعتمدة فضلا على عدد من اللقاحات الأخرى.

و بحضور عاهل البلاد الملك محمد السادس، تم توقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب، حيث أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، و يروم إطلاق قدرة أولية على المدى القريب لإنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 شهريا، قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط، وسيعبئ المشروع استثمارا إجماليا قدره 500 مليون دولار.

و خلال حفل التوقيع في حضرة الملك، تم توقيع عقد وضع رهن إشارة الدولة المغربية منشآت التعبئة المعقمة لشركة “سوطيما” المغربية المتخصصة في صناعة الأدوية، من أجل تصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 المملوك لشركة سينوفارم بين الدولة المغربية وشركة سوطيما، وقعه خالد ايت الطالب وزير الصحة و لمياء التازي الرئيسة المديرة العامة لسوطيما.

و يقع مصنع الإنتاج الخاص بمجموعة سوطيما بمدينة بوسكورة، حيث سيصبح المزود الرئيسي للقارة السمراء بلقاحات كوفيد بعد أن يحقق المغرب اكتفاءه الذاتي، كما سيسهم في صنع و تعبئة عديد اللقاحات.

و قد تم تأسيس سوطيما سنة 1976 و بالضبط في 26 يناير، و تم إدراجها في البورصة منذ فبراير 2005، و يضم مجلس إدارتها مجموعة من المسثتمرين في مقدمتهم لمياء التازي الرئيسة المديرة العامة و كذا بهية برادة و علي التازي و سلمى التازي و محمد كريم برادة و أمل دويري و محمد فؤاد الصفريوي و محمد أمين برادة و الغالي الطاهيري الحساني و أمين بنحليمة.

كما أنه و من خلال الاطلاع على بيانات الشركة المدرجة بالبورصة، فهي تتوفر على مليون و 800 ألف سهم و قيمتها السوقية تفوق الأربعة ملايير و 37 مليون و 400 ألف درهم.

و تجدر الإشارة إلى أن من بين المساهمين في هاته المجموعة المختصة في الأدوية الصيدلانية و الأبحاث البيولوجية نجد الملكية الوطنية للتأمين بنسبة تقارب 5.36 في المئة من رأسمال المجموعة والتي يحظى بنسبة الأسد فيها رجل الأعمال عمر التازي بما يقارب الثلث.

و تعتبر مجموعة “سوطيما” التي ستشرع في تصنيع و تعبئة لقاحات كورونا بالمغرب من بين المجموعات التي تشكل قوة إنتاجية مهمة يفخر بها المغرب في المجال الصيدلاني، حيث تسوق سنويا أكثر من 300 منتج طبي و بيولوجي، و متعاقدة مع حوالي 35 مختبر بيولوجي عالمي، و تنتج أكثر من 60 مليون جرعة طبية سنويا، و لها ست وحدات إنتاجية مختلفة، و رقم معاملاتها يتجاوز المئة مليون يورو سنويا.

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