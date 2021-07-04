الصورة تعبيرية وأرشيفية

الرصاص يلعلع بالناظور لتوقيف جانح عرّض حياة المواطنين لاعتداء خطير

2021-07-04 / 2:01 مساءً
0
هبة بريس- الناظور

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور لاستعمال سلاحه الوظيفي، فجر اليوم الأحد، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 32 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه بعد ضبطه بحي “أولاد لحسن” متلبسا بالاعتداء على شخص من ذوي السوابق القضائية باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه واجه موظفي الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، مما اضطر أحد عناصر الدورية إلى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية أتبعها بعيار أصاب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز سيارتين بحوزته، تجري حاليا الأبحاث لتحديد مصدرهما ووضعيتهما القانونية.

وقد تم، وفق البلاغ، إخضاع المشتبه فيه للمراقبة الشرطية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدار البيضاء : إعادة افتتاح المحطة الطرقية أولاد زيان ابتداء من غد الإثنين

الدار البيضاء : إعادة افتتاح المحطة الطرقية أولاد زيان…

2021-07-04 / 6:30 مساءً
Photo of بتنسيق مع “الديستي”.. حجز ثلاثة أطنان من الحشيش وتوقيف سبعة أشخاص بالناظور

بتنسيق مع “الديستي”.. حجز ثلاثة أطنان من الحشيش وتوقيف…

2021-07-04 / 6:12 مساءً
Photo of رسميا.. لجنة تتبع “كورونا” : لم تتم إضافة أي بلد إلى اللائحة (أ) ، وإضافة ثلاثة بلدان إلى اللائحة (ب)

رسميا.. لجنة تتبع “كورونا” : لم تتم إضافة أي…

2021-07-04 / 5:33 مساءً
Photo of كورونا.. 605 إصابة جديدة و557 حالة شفاء وأربع وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

كورونا.. 605 إصابة جديدة و557 حالة شفاء وأربع وفيات…

2021-07-04 / 4:49 مساءً
Photo of ردا على المغالطات.. الابراهيمي : متحور “دلتا” موجود بالمغرب وهذه نسبة فعالية اللقاحات ضده؟

ردا على المغالطات.. الابراهيمي : متحور “دلتا” موجود بالمغرب…

2021-07-04 / 4:41 مساءً
Photo of سلا.. النيابة العامة تفتح تحقيقا في وفاة شخص كان خاضعا للحراسة النظرية

سلا.. النيابة العامة تفتح تحقيقا في وفاة شخص كان…

2021-07-04 / 3:57 مساءً
Photo of لجنة “بنموسى” تقدم بكلميم خلاصات تقريرها العام

لجنة “بنموسى” تقدم بكلميم خلاصات تقريرها العام

2021-07-04 / 3:30 مساءً
Photo of ميناء طنجة المتوسط .. إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من المخدرات

ميناء طنجة المتوسط .. إحباط محاولة تهريب كمية مهمة…

2021-07-04 / 12:00 مساءً
Photo of تزييف العملة يجر شخصا للاعتقال بتطوان

تزييف العملة يجر شخصا للاعتقال بتطوان

2021-07-04 / 11:04 صباحًا
Photo of نقابة “مخاريق” : الانتخابات المهنية أكدت أننا القوة النقابة الأولى بالمغرب

نقابة “مخاريق” : الانتخابات المهنية أكدت أننا القوة النقابة…

2021-07-04 / 10:18 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق