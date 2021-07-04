رسميا.. محمد الزكراوي وكيلا للائحة حزب الكتاب ببلدية انزكان

2021-07-04 / 11:22 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حسمت لجنة الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بإنزكان، طبقا للمادة 73 من القانون الأساسي وفي إطار الاختصاصات التي تحددها لها قوانين الحزب، يوم أمس السبت 3 يوليوز الجاري، وبعد مخاض طويل في اسم المرشح وكيلا للائحة الكتاب في الانتخابات الجماعية القادمة بالجماعة الترابية انزكان حيث صادقت بالإجماع، في أجواء حماسية، على وضع الثقة في قيادي الحزب محمد الزكراوي عضو اللجنة المركزية للحزب والكاتب المحلي لفرع انزكان كوكيل للائحة الانتخابية .

وجاء اختيار ” الزكراوي” تثمينا للدور الذي قام به في إطار المهام المنوطة به المتعلقة بتنظيم هياكل الحزب و مساهمته المتميزة في الحفاظ على إشعاعه ووحدة صفوفه محليا واقليميا.

كما شكل اختياره كذلك وفق سياسة الحزب الرامية إلى تثمين الطاقات الحزبية الشابة والخلاقة، ووضع الثقة في الكفاءات الحزبية المتشبعة بقيم ومبادئ الحزب والملتزمة بشروط الانضباط الحزبي، والقادرة على خوض غمار الاستحقاقات القادمة بكل قوة تنافسية ضامنة لرفع صوت الحزب داخل المجالس المنتخبة والدفاع عن حقوق ساكنة الجماعة والرفع من مستوى تدبير الشأن المحلي بإنزكان من أجل تنمية محلية ناجعة تلبي حاجيات المواطنات والمواطنين.

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