الأمم المتحدة تدعو لقبول المبعوث الجديد للصحراء المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنية لقبول المبعوث الأممي الجديد للصحراء المغربية خاصة بعد الصعوبات الكبيرة التي واجهت المنظمة الأممية في إقناع الأطراف السالفة الذكر بقبول الأسماء المقترحة.

و في هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يتعين على كل من المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية قبول المرشح الجديد لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء المغربية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة واجهت و ماتزال صعوبات كبيرة في العثور على خلف للمبعوث الأسبق هورست كولر الذي قدم استقالته قبل أزيد من سنتين.

و شدد غوتيريش على أنه اقترح ثلاثة عشر إسما لشغل منصب المبعوث الأممي للصحراء غير أن كل تلك الأسماء لم تنل موافقة الأطراف المعنية دون أن يتطرق للتفاصيل في هذا الشأن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0