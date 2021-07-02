الدار البيضاء .. إجهاض تهريب وترويج آلاف من اقراص الهلوسة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إجهاض تهريب وترويج 9 آلاف و65 قرصا مهلوسا تضم أقراص الاكستازي والعقاقير الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط هذه الشحنات المهلوسة بحوزة جانح قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمحيط المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء، وذلك مباشرة بعد وصوله من إحدى مدن شمال المملكة على متن حافلة لنقل المسافرين.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالقاصر المشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا ضبط جميع المزودين المتورطين في هذه القضية.

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