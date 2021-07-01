بوخارست.. تسليم وسام ملكي للسفيرة الرومانية السابقة لدى المغرب

هبة بريس- و م ع

نظمت سفارة المغرب ببوخارست، أمس الأربعاء، حفلا على شرف السفيرة الرومانية السابقة بالرباط السيدة دانييلا بازافان، تم خلاله تسليمها الوسام العلوي من درجة ضابط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمنحها إياه.

وذكر بلاغ لسفارة المملكة في بوخارست، أن هذا الحفل عرف مشاركة العديد من الضيوف، من بينهم السيد كورنيل فيروتا والسيدة دانييلا جيتمان، كاتبا الدولة في وزارة الخارجية الرومانية، ومديرون عامون، وسفراء سابقون، وعدد من الشخصيات.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد سفير جلالة الملك في بوخارست، السيد حسن أبو أيوب، بعمق علاقات الصداقة والاحترام القائمة بين البلدين، مؤكدا أن هذا التكريم الملكي السامي يعبر عن تقدير جهود السيدة بازافان في تعزيز الشراكة الثنائية ورغبة المملكة في رسم آفاق أكثر طموحا للمبادرات المستقبلية في خدمة الازدهار المشترك.

من جانبه، أبرز السيد فيروتا القيم المشتركة والتقارب الثقافي والروابط التاريخية التي توحد البلدين الصديقين.

وفي مواجهة التحديات المشتركة التي يتعين رفعها، شدد المسؤول الروماني على أن الشراكة مع المغرب تكتسي طابع الأولوية، لاسيما تحديثها وتكييفها مع متطلبات العصر.

بدورها، جددت السيدة بازافان التعبير عن امتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واعتزازها بهذا التكريم المرموق.

وحرصت الدبلوماسية الرومانية على التعبير عن شغفها بالثقافة والتاريخ والتقاليد الراسخة للمملكة وإعجابها بالتقدم الذي أحرزه المغرب في جميع المجالات.

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