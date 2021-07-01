بوخارست.. تسليم وسام ملكي للسفيرة الرومانية السابقة لدى المغرب

2021-07-01 / 11:21 مساءً
0
هبة بريس- و م ع

نظمت سفارة المغرب ببوخارست، أمس الأربعاء، حفلا على شرف السفيرة الرومانية السابقة بالرباط السيدة دانييلا بازافان، تم خلاله تسليمها الوسام العلوي من درجة ضابط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمنحها إياه.

وذكر بلاغ لسفارة المملكة في بوخارست، أن هذا الحفل عرف مشاركة العديد من الضيوف، من بينهم السيد كورنيل فيروتا والسيدة دانييلا جيتمان، كاتبا الدولة في وزارة الخارجية الرومانية، ومديرون عامون، وسفراء سابقون، وعدد من الشخصيات.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد سفير جلالة الملك في بوخارست، السيد حسن أبو أيوب، بعمق علاقات الصداقة والاحترام القائمة بين البلدين، مؤكدا أن هذا التكريم الملكي السامي يعبر عن تقدير جهود السيدة بازافان في تعزيز الشراكة الثنائية ورغبة المملكة في رسم آفاق أكثر طموحا للمبادرات المستقبلية في خدمة الازدهار المشترك.

من جانبه، أبرز السيد فيروتا القيم المشتركة والتقارب الثقافي والروابط التاريخية التي توحد البلدين الصديقين.

وفي مواجهة التحديات المشتركة التي يتعين رفعها، شدد المسؤول الروماني على أن الشراكة مع المغرب تكتسي طابع الأولوية، لاسيما تحديثها وتكييفها مع متطلبات العصر.

بدورها، جددت السيدة بازافان التعبير عن امتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واعتزازها بهذا التكريم المرموق.

وحرصت الدبلوماسية الرومانية على التعبير عن شغفها بالثقافة والتاريخ والتقاليد الراسخة للمملكة وإعجابها بالتقدم الذي أحرزه المغرب في جميع المجالات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء.. سفير المغرب بجنيف يندد بازدواجية المعايير ومناورات النظام الجزائري

الصحراء.. سفير المغرب بجنيف يندد بازدواجية المعايير ومناورات النظام…

2021-07-01 / 10:52 مساءً
Photo of بوطوالة والعزيز : مشروع اليسار لازال قائما ومنيب انقلبت على قوانين الفيدرالية

بوطوالة والعزيز : مشروع اليسار لازال قائما ومنيب انقلبت…

2021-07-01 / 9:21 مساءً
Photo of الرشيدية .. الداخلية توقف رئيس جماعة أرفود ونائبه وتحيل ملفهما على المحكمة الإدارية

الرشيدية .. الداخلية توقف رئيس جماعة أرفود ونائبه وتحيل…

2021-07-01 / 8:25 مساءً
Photo of الجيش الاسباني: “أرانشا” هي من أمرت بدخول طائرة “غالي”

الجيش الاسباني: “أرانشا” هي من أمرت بدخول طائرة “غالي”

2021-07-01 / 6:22 مساءً
Photo of رئيس مجلس العموم البريطاني : المغرب منارة للاستقرار بالمنطقة

رئيس مجلس العموم البريطاني : المغرب منارة للاستقرار بالمنطقة

2021-07-01 / 2:12 مساءً
Photo of الشناوي : منيب انقلبت على قرارات الحزب و ليست هي الـ PSU

الشناوي : منيب انقلبت على قرارات الحزب و ليست…

2021-07-01 / 12:27 مساءً
Photo of وزير خارجية الدنمارك : المغرب أضحى نموذجا للنجاح بالمنطقة

وزير خارجية الدنمارك : المغرب أضحى نموذجا للنجاح بالمنطقة

2021-06-30 / 9:54 مساءً
Photo of مسؤول أمريكي “كبير” لبوريطة: واشنطن لن تتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء

مسؤول أمريكي “كبير” لبوريطة: واشنطن لن تتراجع عن قرار…

2021-06-30 / 8:50 مساءً
Photo of وعيد وتهديد..بعد أن أفرغ الذخيرة في الغرب، شنقريحة ينقل “استعراض العضلات” الى الشرق

وعيد وتهديد..بعد أن أفرغ الذخيرة في الغرب، شنقريحة ينقل…

2021-06-30 / 7:32 مساءً
Photo of الجزائر.. تكليف بن عبد الرحمان بتشكيل الحكومة الجديدة

الجزائر.. تكليف بن عبد الرحمان بتشكيل الحكومة الجديدة

2021-06-30 / 6:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق