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رسميا.. اعتماد الجواز الصحي في أوروبا

2021-07-01 / 6:06 مساءً
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هبة بريس- وكالات

اعتمد الاتحاد الاوربي بشكل رسمي الشهادة الصحية الأوروبية أو الجواز الصحي الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس، قصد تسهيل التنقلات داخل الاتحاد الأوروبي.

ويمكن تحميل هذه هذه الوثيقة مجانا على الإنترنيت، والتي تثبت تلقي جرعتي اللقاح، اختبار “بي. سي. آر” سلبي، أو الشفاء من عدوى “كوفيد-19″، إلزامية من قبل 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سويسرا، ليشتنشتاين، آيسلندا والنرويج.

وحتى يتمكن الشخص من تأكيد تحصينه عقب إصابته بالعدوى، يتعين عليه تقديم اختبار “بي. سي. آر” إيجابي يثبت إصابته بالعدوى.

وتم تحديد مدة صلاحية هذا الاختبار الإيجابي في حد أقصى قدره 180 يوما، لكن يمكن للدول أن تقرر تخفيضه. ولا تعتبر الاختبارات المصلية موثوقة بما يكفي لتشهد على هذه المناعة.

وفي ما يتعلق باللقاحات التي تتيح ولوج الأراضي الأوروبية، فإن الاتحاد لن يقبل سوى لقاحات فايزر/بايونتيك، موديرنا، أسترازينيكا باستثناء النسخة المصنعة في الهند وجونسون آند جونسون.

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