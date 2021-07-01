موجة حر بعدد من مناطق المملكة
الصورة من الارشيف

موجة حر شديدة تجتاح المغرب من اليوم الخميس إلى الثلاثاء المقبل

2021-07-01 / 1:51 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة الحر هذه ستهم، اليوم الخميس، عمالات وأقاليم الفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة وسطات، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و42 درجة.

وأضافت المديرية أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أيضا، من الجمعة إلى الإثنين ، عمالات وأقاليم مراكش، الرحامنة، قلعة السراغنة، بني ملال، بولمان ، الفقيه بن صالح ، خنيفرة، خريبكة وسطات، مع تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح بين 39 و43 درجة.

وأشار المصدر إلى أن موجة الحر ستهم كذلك، من الخميس إلى الثلاثاء، عمالات وأقاليم أسا-الزاك، الرشيدية، فكيك، السمارة، تارودانت، طاطا وزاكورة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و 45 درجة.

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