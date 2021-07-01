سعد لمجرد

المعلم” يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

2021-07-01 / 1:47 مساءً
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نجلاء مزيان ـ هبة بريس

أعلن النجم المغربي سعد المجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن تلقيه للجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و نشر “المعلم” عبر خاصية ستوري بنفس المنصة صورة يوثق من خلالها تلقيه للجرعة الثانية مرفوقة بالتعليق التالي:” جرعتي الثانية”.

وفي سياق آخر، يستعد المجرد لطرح أعمال غنائية جديدة حيث حرص على نشر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي يشوق من خلالها جمهوره جاءت كالتالي :” أهلا بالجميع، اشتقت اليكم كثيرا، أنا بصدد التحضير للكثير من المفاجآت خلال هذا الصيف، استعدوا لاكتشاف أولها في القريب، ستكون نار.
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