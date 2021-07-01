المعلم” يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
نجلاء مزيان ـ هبة بريس
وفي سياق آخر، يستعد المجرد لطرح أعمال غنائية جديدة حيث حرص على نشر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي يشوق من خلالها جمهوره جاءت كالتالي :” أهلا بالجميع، اشتقت اليكم كثيرا، أنا بصدد التحضير للكثير من المفاجآت خلال هذا الصيف، استعدوا لاكتشاف أولها في القريب، ستكون نار.
أعلن النجم المغربي سعد المجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن تلقيه للجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
و نشر “المعلم” عبر خاصية ستوري بنفس المنصة صورة يوثق من خلالها تلقيه للجرعة الثانية مرفوقة بالتعليق التالي:” جرعتي الثانية”.
وفي سياق آخر، يستعد المجرد لطرح أعمال غنائية جديدة حيث حرص على نشر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي يشوق من خلالها جمهوره جاءت كالتالي :” أهلا بالجميع، اشتقت اليكم كثيرا، أنا بصدد التحضير للكثير من المفاجآت خلال هذا الصيف، استعدوا لاكتشاف أولها في القريب، ستكون نار.
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