البيضاء :ثلاثيني يجهز على والدته ويصيب شقيقه بجروح خطيرة

هبة بريس – الدار البيضاء

أقدم شخص في الثلاثينيات من عمره، عشية يومه الثلاثاء 29 يونيو 2021، على قتل والدته بدرب السلطان بمدينة الدار البيضاء

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الجاني كان في حالة هيستيرية وغير طبيعية، حيث أقدم على قتل والدته وضرب شقيقه الذي نقل في حالة جد حرجة للمستشفى.

هذا وحلت المصالح الأمنية بعين المكان حيث تك فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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