البيضاء :ثلاثيني يجهز على والدته ويصيب شقيقه بجروح خطيرة

2021-06-29 / 8:37 مساءً
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هبة بريس – الدار البيضاء

أقدم شخص في الثلاثينيات من عمره، عشية يومه الثلاثاء 29 يونيو 2021، على قتل والدته بدرب السلطان بمدينة الدار البيضاء

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الجاني كان في حالة هيستيرية وغير طبيعية، حيث أقدم على قتل والدته وضرب شقيقه الذي نقل في حالة جد حرجة للمستشفى.

هذا وحلت المصالح الأمنية بعين المكان حيث تك فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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تعليق واحد

  1. لمـاذا لا تصـدر أحكـام جـد قـاسيـة ولــو بالإعـدام فـي المغـرب عـلى مـروجـي المخـدرات و المـؤثـرات العقليـة بشتـى أصنـافهـا ، فقـد يصنـف المغرب بـلد المخـدرات بامتيـاز وينـافس كـولومبيـا , فـإذا بقـي البـلد عـلى هـذا الحــال سيفـقـد الأمــن العــام وتنـحـط مصـالح الدولـة و المجتمـع كـكل و كيـان الدولـة السياسي والاقتصادي والأمـن الاجتماعي .

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