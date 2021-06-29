كورونا المغرب
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عدد الملقحين يتجاوز عتبة ال9 ملايين شخصا بالمغرب

2021-06-29 / 6:08 مساءً
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هبة بريس-

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، أن عدد الملقحين بالكامل باللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 9 ملايين و74 ألف و224 شخصا (جرعة ثانية)، في حين وصل عدد المتلقين للجرعة الأولى 9 ملايين و986 ألف و882 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، من جهة أخرى ، أن 690 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها مقابل 530 حالة حالة شفاء، وتسع حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 530 ألف و585 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 517 ألف و59 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5 ،97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9292 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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