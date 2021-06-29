“إبي سي المغرب” تُقاضي شركة عقارية بسبب ”إتلاف ممتلكاتها “

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس – الرباط

كشفت شركة “إبي سي المغرب” المختصة في مجال صناعة ونقل واستخدام المتفجرات المدنية الموجهة لأشغال المقالع والصناعات المعدنية وأوراش الأشغال العمومية بالمغرب، عن مطالبتها لشركة إسكان، بتعويض مالي بقيمة 10 مليون درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها.

وقالت الشركة في بلاغ صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه :”وعقب الإتلاف التعسفي، والذي تم بدون إشعار، يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة، رفعت شركة EPC المغرب عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية إسكان“.

واسترسل البلاغ مؤكداً أنه واستكمالا لهذه المساطر، التي لا تزال جارية، وضعت EPC المغرب في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من (أ ص)، (س ص) و(ك ص) و (م ص) للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء.

وأضاف الشركة خلال ذات البلاغ أن هذه المسطرة القضائية التي باشرتها الشركة تستند، على الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي :” يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من إنتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد او التسلق او الكسر بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني او احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين الى سبعمائة وخمسين درهما.”

واسترسلت الشركة مؤكدة أنها وبرسم هذه المسطرة الأخيرة، تطالب شركة EPC، في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها قدره 10 مليون درهم في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم. مشيرة في نفس الآن إلى أن التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم.

وأوضحت شركة EPC المغرب، أنها تستغل الموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في سبتمبر 2020.

وأكدت الشركة على حد تعبيرها دائما، إلى أن المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها.

بحيث وخلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا.

وزادت الشركة موضحة بالقول :” وبهذه الصورة تم اقتحام موقع مصنف على أنه حساس بآليات الهدم التي انقضت على البنايات المأهولة، دون أدنى مراعاة لطابعها الحساس، معرضة أرواحا بشرية للخطر ومدمرة آليات ووثائق قانونية وإدارية هامة“.

واسترسلت بالقول :”وقد رافق هذا التخريب المنهجي، الذي إستمر48 ساعة، عمليات نهب وسرقة متوحشة، تم خلالها الاستحواذ على معدات ووثائق تقنية، ضمنها تصاميم تقنية وتجهيزات، حملها الناهبون معهم. كما أن هذه العملية العنيفة، والهمجية، والتي جرت من دون اتخاذ أية احتياطات بالنظر إلى حساسية قطاع نشاط الشركة التي تخضع مواقع تواجدها وتجهيزاتها لتنظيمات قانونية شديدة الصرامة، لم تشكل فقط إضرارا بالشركة وزبنائها، بل تولدت عنها صدمة خطيرة للفرق العاملة في عين المكان، كما عرضت أمن وسلامة المجتمع لمخاطر جمة“.

يشار أن شركة EPC المغرب تأسست سنة 1952، وهي شركة رائدة في مجال صناعة ونقل واستخدام المتفجرات المدنية الموجهة لأشغال المقالع والصناعات المعدنية وأوراش الأشغال العمومية بالمغرب. باعتبارها فاعلا كبيرا في تطوير البنيات التحتية والتنمية الاقتصادية بالمملكة، بحيث ساهمت شركة EPC المغرب خلال السنوات الأخيرة في مشاريع كبرى مهيكلة مثل الطرق السيارة فاس-وجدة وبرشيد-بني ملال والجديدة-آسفي، ومشروع الخط فائق السرعة، وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى عدة سدود (خروب، مداز، تاركا، مارتيل…).

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