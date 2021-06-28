اقتراب عيد الأضحى يدفع المئات من “مغاربة مليلية” الى الاحتجاج قرب معبر “بني انصار”

هبة بريس- الناظور

حجّ المئات من مغاربة مليلية، أمس الأحد، نحو المعبر الحدودي الوهمي بين مليلية المحتلة و”بني انصار”، حيث نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المعبر الحدودي.

ورفع المحتجون الذين تجاوز عددهم 500 فرد وفق مانقلته مصادر اعلامية من داخل الثغر السليب، شعارات تناشد الحكومة المغربية بفتح المعبر الحدودي مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى من أجل زيارة عائلاتهم وأسرهم المتواجدة بالمغرب.

وناشد المحتجون الملك محمد السادس بغية التدخل للاسراع في إيجاد حلول لهم، والسماح لهم بالتنقل بين مليلية و الناظور، خاصة وأن معظمهم ينحدرون من مدن ومناطق تابعة لاقليم الناظور.

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