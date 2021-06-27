الضربات الترجيحية تقود الرجاء الرياضي إلى نهائي “كاف”

هبة بريس- القسم الرياضي

تأهل الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف” عقب تغلبه بالضربات الترجيحية على بيراميدز المصري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن لقاءات إياب دور النصف.

وعجز الرجاء الرياضي عن بلوغ مرمى بيراميدز المصري طيلة دقائق المواجهة، في ظل تماسك الخط الخلفي للفريق المصري.

واحتكم الطرفان إلى الضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما، وهي نفس المباراة التي سجلت في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بمصر.

وسيلاقي الرجاء الرياضي في النهائي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، الذي تجاوز عقبة كوتون سبور الكاميروني في مباراة النصف الثاني، بعدما فاز عليه ذهابا بهدفين لواحد وإيابا بثلاثة أهداف دون رد.

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