بحضور عدد من مسؤولي البيضاء.. افتتاح أكبر نفق في إفريقيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد طول انتظار، تم رسميا تدشين نفق الموحدين بالدار البيضاء ليكون النفق الأكبر بالقارة السمراء و الذي سيحل بشكل كبير أزمة الاختناق المروري بوسط العاصمة الاقتصادية.

افتتاح نفق الموحدين تم عشية اليوم بحضور ثلة من مسؤولي الدار البيضاء يتقدمهم والي الجهة و عمدة المدينة و عدد من رؤساء المقاطعات و شخصيات أخرى.

و خلال حفل افتتاح النفق، قام الوفد الرسمي بالاطلاع على مختلف مرافقه و جنباته حيث أن نفق الموحدين سيربط شارع الجيش الملكي بمحج مسجد الحسن الثاني ومشروع “مارينا” في مدينة الدار البيضاء.

ويمتد نفق الموحدين الذي يعتبر من أطول الأنفاق في إفريقيا على طول 2179 مترا، بما فيه 1817 متر تحت أرضي.

وبلغت الكلفة الإجمالية لمشروع نفق الموحدين 820 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية بـ270 مليون درهم، جماعة الدار البيضاء: 60 مليون درهم، وصال كابيتال آسيت: 250 مليون درهم، شركة المنار للتنمية: 240 مليون درهم.

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