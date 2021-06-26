أكادير : الاستقلاليون يستعرضون تصور الحزب للبرنامج التنموي لجهة سوس ماسة

أكادير : الاستقلاليون يستعرضون تصور الحزب للبرنامج التنموي لجهة سوس ماسة

2021-06-26 / 12:39 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تدارس الاستقلاليون عشية أمس الجمعة 25 يونيو الجاري، تصور حزب الميزان للبرنامج التنموي لجهة سوس ماسة، تحت شعار ” من أجل اقتصاد ممانع للفوارق الاجتماعية والمجالية وتنمية مستدامة منصفة” حضره عدد من مناضلي الحزب ومفتشون وبرلمانيون ونقابيون واساتذة ومهندسون وأعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب.

وفتتح اللقاء الدراسي عبد الصمد قيوح المنسق الجهوي للحزب، بكلمة أشاد فيها بالمجهودات التي بدلها خبراء من الحزب من أجل وضع برنامج تنموي واقعي يلامس إهتمامات وانشغالات المواطنين ، تراعى فيه الخصوصية الجغرافية والاقتصادية لكل إقليم من جهة سوس ماسة.

وأشار قيوح ان حزب الاستقلال كان سباقا في وضع رؤيته بتشارك مع المواطنين، مثمنا المبادرة الملكية حول المشروع التنموي الجديد للبلاد.

وقال قيوح ” نحن لا نوزع الوعود على المواطنين” بل نشتغل على أرض الواقع، وان برامج الحزب في كل إقليم ستكون واقعية يلامسها المواطن عن قرب .

من جانبه تحدث عبد اللطيف معزوز المنسق الوطني للبرامج الجهوية، أن برنامج الحزب إشتغل عليه 126 خبير من أطر الحزب من مختلف جهات المملكة، وتم تقديم 7 برامج بعضها تم عن بعد، مضيفا أن هذا الجهد تطلب 6000 ساعة من العمل والاستماع الى حوالي 25 ألف مواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف وضع منظور إستقلالي للتنمية الوطنية.

كما تطرق المتحدث نفسه عن أهم مرتكزات البرنامج التنموي الحزب الذي سيتم طرحه في البرنامج الانتخابي في الاستحقاقات القادمة، وفق خصوصية كل إقليم، معتبرا أن الفوارق بين العمالات والاقاليم حقيقة واقعية يمكن الحد منها بحسب تصور الحزب بإقتصاد قائم على المساواة والشمولية.

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