“الويفا” يعلن عن إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار في البطولات الأوروبية

2021-06-24 / 8:53 مساءً
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد زوال اليوم الخميس، عبر بلاغ نشره على موقعه الرسمي، أن اللجنة التنفيذية التابعة له قررت بشكل رسمي، إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار في البطولات الأوروبية ابتداء من الموسم القادم.

وأضاف ذات البلاغ أن هذا القرار تم اتخاده بناء على عدة متغيرات عرفتها المسابقات الأوروبية، حيث أصبحت ظروف الممارسة، والملاعب، والتحكيم، والسلامة مثالية، وهو ما أدى لانعدام الفوارق بين المستقبل والضيف على حد تعبير ذات البلاغ.

وفي حالة التعادل في النتيجة الإجمالية يتأهل الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه، وفي حالة تساوي الفريقين في ذلك تمدد المواجهة إلى وقت إضافي في مباراة الإياب.

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