بلينكن قبل بدء مؤتمر برلين 2: الانتخابات يجب أن تتم في موعدها ويجب سحب القوات الأجنبية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

بلينكن : انتخابات يجب أن تتم في موعدها ويجب سحب القوات الأجنبية

2021-06-23 / 12:22 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني مايكو ماس قبيل مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، إنه يتم العمل “سوياً على ضمان أمن ليبيا بعيداً عن التدخلات الأجنبية”، مشدداً على أن الانتخابات الليبية يجب أن تتم في موعدها المحدد(24 ديسمبر المقبل) وكذلك يجب سحب القوات الأجنبية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الألماني في المؤتمر الصحافي حسبما نقلت “رويترز”، على “ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وإخراج القوات الأجنبية”.

وينتظر أن يبدأ مؤتمر برلين الثاني، اليوم بمشاركة دولية واسعة وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة وفد وزاري على رأسه وزير الخارجية نجلاء المنقوش، لتقييم التقدم المحرز في العملية السياسية منذ مؤتمر برلين الأول، المنعقد في يناير العام الماضي، بالإضافة لملفات أخرى مهمة منها الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

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