"صافع" ماكرون يستأنف الحكم الذي صدر بحقه
الرئيس إيمانويل ماكرون

“صافع” ماكرون يستأنف الحكم الذي صدر بحقه

2021-06-22 / 4:00 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

فادت محكمة الاستئناف في غرونوبل الفرنسية بأن داميان تاريل الشاب المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة صفع الرئيس إيمانويل ماكرون في دروم، استأنف الأحكام الإضافية التي صدرت ضده.

ويقبل الرجل البالغ من العمر 28 عاما، المسجون منذ محاكمته في 20 يونيو 2021 عقوبة اعتقاله، لكنه يشكك في الأحكام الأخرى التي أصدرتها محكمة فالنسيا الجنائية.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن 18 شهرا، بما في ذلك 14 شهرا مع وقف التنفيذ، تتمثل الأحكام الأخرى في منعه من ممارسة الخدمة العامة بشكل نهائي وحظر حيازة سلاح لمدة خمس سنوات، والحرمان من الحقوق المدنية والأسرية لمدة ثلاث سنوات.

وقالت محكمة الاستئناف إنها لم تحدد بعد موعد جلسة الاستماع الجديدة.

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